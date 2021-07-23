Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesinden önce açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki ekonomik durumu değerlendiren Pedersen, "Suriye'deki ekonomik durum, aşırı derecede zor. Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor." dedi.

"BM elinden geleni yapacak"

Pedersen, Suriye'nin yaklaşık 3 bölgeye bölündüğüne dikkati çekerek, "Tüm bunların değiştirilmesi gerekiyor ancak bunu yapmak için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 kararını ne şekilde uygulayacağımızı belirlemekten başlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

BMGK'nin 2254 kararının insani konulara uyarlanmasının önemine işaret eden Pedersen, BM'nin bu konuda elinden geleni yapacağının altını çizdi.