Komiserlikten yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları Konseyi'nin 5 Kasım'daki oturumunda "Sudan'da insan hakları uzmanı atanması" talebi üzerine Sudan'a Senegalli diplomat Adama Dieng'in insan hakları uzmanı olarak atandığı duyuruldu.

Açıklamada, Dieng'in Sudan'daki BM İnsan Hakları Ofisi ile iş birliği içinde bölgedeki gelişmeleri takip edip gerilimin düşmesi için tüm taraflarla diyalog kuracağı kaydedildi.

Halihazırda BM İç Adalet Konseyi üyesi ve İnsan Kardeşliği Yüksek Komitesi Özel Danışmanı olan Dieng, bundan önce BM Genel Sekreter Başyardımcısı ve BM Soykırımın Önlenmesi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi, Sudan'daki askeri müdahalenin kınanması ve Sudan'a insan hakları uzmanı atanmasını öngören karar tasarısını 5 Kasım'da onaylamıştı.

Kararda insan hakları uzmanının, Sudan'da insan haklarına ilişkin gelişmeleri takip etmesi ve sivil hükümet yeniden tesis edilene kadar, ülkedeki insani durumun düzelmesi için tüm taraflarla diyalog içinde olması gerektiği vurgulanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise dün yemin ederek göreve başlamıştı.