Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'nin Sool bölgesinde yaşayan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bine yakın kişinin zorla yerinden edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgedeki sivillerin güvenlik sorunları gerekçe gösterilerek 2-3 Ekim tarihlerinde gözaltına alınmalarının ardından göçe zorlanmasının derin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

İnsani yardım ve korunmaya ihtiyaçları var

Gelecek günlerde daha fazla kişinin göçe zorlanacağına dair bilgiler alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu insanların insani yardım ve korunmaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca göçe zorlanan insanlara destek amacıyla uluslararası ve yerel yardım kuruluşlarına çağrı yapıldı.

Yerel basındaki habere göre ise söz konusu kişilerin Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e göç ettikleri ve güvenlik gerekçesiyle bu kararın alındığı aktarıldı.

Tek taraflı bağımsızlığını ilan etti

"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland, geçen sene Somali ile yaptığı müzakerelerde bağımsızlık isteğinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.