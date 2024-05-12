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Dünya
AA 12.05.2024 15:38

BM: Refah'ta olanlar gibi şok edici vahşet görmedik

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde neden olduğu zorla yerinden edilmelere ilişkin "daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmediği" değerlendirmesinde bulundu.

BM: Refah'ta olanlar gibi şok edici vahşet görmedik
[Fotograf: AA]

Rajagopal, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

30 yılı aşkın süredir yerinden edilmeden etkilenen topluluklarla ilgili araştırmalarda ve onlarla etkileşimde bulunduğunu belirten Rajagopal, "Daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmemiştim" ifadesini kullandı.

Rajagopal, nesillerin birden fazla zorla yerinden edilmeye ve kaçmaya zorlandığını kaydetti.

İsrail ordusunun, bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binlerce Filistinli göç etmeye başlamıştı.

Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşıyor.

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