İran devlet televizyonuna göre, ABD yaptırımlarının ülkedeki etkilerini gözlemlemek üzere İran'ı ziyaret eden Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirlerin Olumsuz Etkisine İlişkin BM Özel Raportörü Alena Douhan, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İran'a 7 Mayıs'ta geldiğini ve yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkisi konusunda tarafsızlık ve hakikat odaklı bilgi toplamak için gözlemlerde bulunduğunu aktaran Douhan, konuyla ilgili hazırlayacağı nihai raporu eylül ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacağını duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının özellikle toplumun düşük gelirli kesimi olmak üzere İran halkının hayatını olumsuz açıdan etkilediğini belirten Douhan, "Yaptırımlar İran'daki savunmasız grupları ve hane halklarını etkiliyor." dedi.

Özellikle bankacılık alanındaki yaptırımların İran'da tedavisi olmayan hastalıklar konusunda ilaç kıtlığına yol açtığını söyleyen BM Raportörü, "Para transferindeki zorluklar nedeniyle uluslararası kuruluşların insani yardım sağlanması da mümkün olmuyor." diye konuştu.

"İran Merkez Bankası'nın varlıklarını serbest bırakmaya çağırıyorum"

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın 100 ila 120 milyar dolarlık mali varlıklarının ülke dışında farklı ülkelerde bloke edildiğini aktaran Douhan, "Devletleri, uluslararası hukukun normlarına uygun olarak İran Merkez Bankası'nın varlıklarını serbest bırakmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarının İran'da uluslararası insan hakları standartlarını ihlal ettiğini söyleyen Douhan, Washington yönetimine bu ülkeye yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

BM Özel Raportörü Douhan, İran'da son günlerde hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen ve şu ana kadar en az bir kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine ise konuşmasında değinmedi.