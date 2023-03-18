BM Nüfus Fonu yetkilileri, bölgede valiler, belediye başkanları ve il sağlık müdürlükleri ile kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçları konusunda bir araya geldi.

Mohtashami, depremlerin ilk gününden beri yürütülen çalışmaları TRT Haber'e değerlendirdi. Afetin etki alanının genişliğine dikkat çekti.

“Açıkçası bölgedeki yıkımın boyutunu görmek çok zor ve yürek parçalayıcıydı. Dünyanın farklı yerlerinde bulundum, pek çok farklı yerde ama etki alanı bu kadar geniş bir doğal afet görmemiştim. Afetten etkilenen nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamak için bir milyar doları aşan, 'acil talep' adını verdiğimiz bir belge hazırladık.”

Mohtashami, bölgedeki sel felaketine yönelik de çalışacaklarını belirtti.

“Sel, hükümet ve sahadaki ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaların aciliyetini daha da artırdı. Bundan sonraki müdahalelerimiz, daha yüksek bir aciliyet gerektirmekle birlikte her iki felaketi de kapsayacak.”

BM Nüfus Fonu Temsilcisi, uluslararası camiayı Türkiye'ye destek olmaya çağırdı.

“Bu ülke dünyada 4 milyonu aşkın sığınmacıya nezaket ve cömertlikle ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yaptıklarını göz önünde bulundurarak, bu kriz döneminde uluslararası toplumun Türkiye’ye desteğini bir zorunluluk olarak görüyorum. Ne yazık ki uluslararası camianın desteği, olması gerektiği kadar hızlı gelmedi. şu ana kadar nüfus fonu olarak talep ettiğimiz fonun yalnızca yüzde 39'u karşılandı.”

BM Nüfus Fonu, bölgede 5 hizmet birimi ve 9 mobil ekiple kadın ve kız çocuklarının sağlık ihtiyaçlarına erişimi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için çalışıyor.

Kamera: Erkam Karakaya