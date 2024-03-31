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Dünya
AA 31.03.2024 05:26

BM, İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen patlamayı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında meydana gelen patlamayı kınadı.

BM, İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen patlamayı kınadı
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in patlamayı kınadığı belirtilerek, barış güçlerinin emniyet ve güvenliğinin her zaman sağlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "mavi hat"ta 8 Ekim 2023’ten bu yana artan şiddet olaylarının "ciddi endişe" oluşturmaya devam ettiği aktarılarak, taraflara düşmanlıkların durdurulmasına ilişkin daha fazla ihlalden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti yazılı açıklamasında, dün sabah saatlerinde İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında devriye gezen 3 UNIFIL askeri ve Lübnanlı mütercimlerin bulunduğu konumun yakınında bir patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Patlamanın kaynağı ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Tenenti, çatışma aktörlerinin başta UNIFIL personeli olmak üzere gazeteci, sağlık çalışanı ile sivillerin hayatından sorumlu ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını vurgulamıştı.

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