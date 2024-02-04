Puslu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2024 01:15

BM Irak Yardım Misyonundan "Saldırıların sürmesi yıkıcı sonuçlar doğurabilir" uyarısı

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'taki can kayıplarından üzüntü duyduklarını belirterek, bölgedeki ABD saldırılarının devam etmesinin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

BM Irak Yardım Misyonundan "Saldırıların sürmesi yıkıcı sonuçlar doğurabilir" uyarısı

UNAMI'nin X sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Misyonun, son günlerdeki saldırılarda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan üzüntü duyduğu ifade edilen açıklamada, bu tür saldırıların sürmesinin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, UNAMI'nın tüm kesimlere maksimum sağduyu ve itidal çağrısında bulunduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu belirten Avvadi, ABD'nin bu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Irak İran ABD Suriye
Sıradaki Haber
Yemen'deki Husilere ait 36 hedefin vurulduğu duyuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:08
İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
01:59
Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
01:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
01:33
Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı
01:30
Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor
01:31
Elazığ'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ