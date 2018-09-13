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BM Genel Sekreteri Guterres: ABD'nin gücü azalıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin dünyadaki etkisinin azalmaya başladığını söyledi.

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BM Genel Sekreteri Guterres: ABDnin gücü azalıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." dedi. 

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı "ticaret savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor. Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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