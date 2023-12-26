BM Genel Sekreteri, Gazze'deki insani yardımlar için koordinatör atadı

BM Sözcülük Ofisi'nden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) cuma günü kabul edilen 2720 sayılı kararda, Gazze'ye insani yardımların ulaşımını hızlandırmak için Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü atanması talebine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Guterres, Kaag'ı "Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek" amacıyla atadı. Kaag, aynı zamanda, çatışmaya dahil olmayan ülkelerin yardımlarını koordine etmek için bir mekanizma da oluşturacak.

Kaag'ın diplomasi, siyasi ve insani yardım konularındaki deneyimine vurgu yapılan açıklamaya göre, çalışmalara BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) destek verecek.

Kaag, daha önce dışişleri bakanlığı dahil Hollanda hükümetinde üst düzey görevler üstlendi, BM sisteminde de kıdemli görevler yürüttü.

Kaag, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça biliyor.

BMGK insani yardımlar için kararı kabul etmişti

BMGK, 22 Aralık'ta Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen kararı kabul etmişti.

Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için Genel Sekreter'in Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü" ataması üzerinde mutabık kalmıştı.

Kararda, Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edilmişti.

Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunulan kararda, gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirilmişti.

Koordinatörün, insani yardımların türünü teyit etmesi talep edilen kararda, aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını "kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme" görevleri verilmişti.

Kararda, koordinatörün BMGK'ye çalışmaları hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istenilirken, tüm taraflara koordinatörle işbirliği halinde hareket etme çağrısı yapılmıştı.