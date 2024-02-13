BM: Gazze'deki okulların yüzde 30'u doğrudan vuruldu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) edindiği bilgileri aktaran Dujarric, bölgedeki insani yardım çalışanlarının, İsrail'in saldırılarının eğitim üzerindeki etkisini ölçmek için uydu görüntülerini incelediklerini aktardı.

Çalışmalarının Gazze'de 563 okul binasından 162'sinin doğrudan vurulduğunu, bunun tüm okulların yüzde 30'una tekabül ettiğini kaydeden Dujarric, 26 okulun ise tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, yaklaşık 175 bin öğrenci ile 6 bin 500 öğretmenin okulunun vurulduğunu, Gazze'deki okulların en az yüzde 55'inin ya tamamen yeniden inşa edilmesi ya da tamir edilmesi gerekeceğini kaydetti.

"Yardım operasyonları çok ciddi kısıtlamalara maruz kalıyor"

Gazze'de insani yardım operasyonlarının çok ciddi kısıtlamalara maruz kaldığının altını çizen Dujarric, bunun saldırılar, İsrail'in kısıtlamaları ve yardım konvoylarının vurulmasından kaynaklandığını söyledi.

Dujarric, çok sayıda göstericinin yardım giriş kapılarında toplanmasının da sorun yarattığını belirterek, BM'nin kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle insani yardımların çok ciddi oranda yetersiz olduğunu vurguladı.

"Paralar silahlar yerine kalkınmaya harcanmalı"

BM Genel Sekreteri'nin neden İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunmadığının sorulması üzerine ise Dujarric, "Biz genel olarak paraların, çatışmaları körükleyen silahlar yerine kalkınma ve insanların refahı için harcanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir, karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudi saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.