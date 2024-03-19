BM: Gazze'de yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamalar sürüyor

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) sahadaki duruma ilişkin bilgileri aktaran Haq, mart ayının ilk iki haftasında Gazze'nin kuzeyine 24 yardım operasyonunun sadece 11'inin gerçekleşebildiğini, İsrail'in diğerlerini ya engellediği ya da ertelediğini duyurdu.

Haq, insani yardım dağıtımına ilişkin süren kısıtlamaların binlerce muhtaç kişiye zamanında yardım ulaşımını engellediğini, Gazze'nin kuzeyine giriş için İsrailli yetkililerden her gün izin alınması gerektiğini söyledi.

Yardım tırlarının sıklıkla geri çevrildiğini aktaran Haq, "İsrail ordusunun Gazze'ye güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz gıda dağıtımını sağlaması ve tüm geçiş noktalarını açması gerekiyor. Büyük ölçüde yardım sağlamak ve kıtlığı engellemek için tek yol bu." uyarısında bulundu.

Haq, Dünya Gıda Programı'na göre Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için her gün en azından 300 yardım tırının giriş yapması gerektiğini ifade etti.

"Durum çok ciddi"

BM'nin açlık ve kıtlıkla ilgili rakamlarını sorgulayan bir gazeteciye yanıt veren Haq, "Gazze'de gördüklerimiz daha önce gördüklerimizden çok daha büyük bir boyutta. Sahadaki insani yardım çalışanlarımız daha önce bu boyutta bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Durum çok ciddi. Harekete geçilmezse insanların toplu olarak ölmesinden endişe duyacağımız noktaya geldik." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.