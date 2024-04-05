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Dünya
AA 05.04.2024 22:40

BM: Gazze'de sivillerin korunmadığı çok açık

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, İsrail'in yardım çalışanlarına yönelik saldırılarıyla ilgili, "Gazze'de sivillerin korunmasının bulunmadığı çok açık" dedi.

BM: Gazze'de sivillerin korunmadığı çok açık
[Fotograf: AFP]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Filistin’deki durumu görüşmek için acil toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

İsrail’in Gazze'de 6 aydır süren saldırıları sonucu yaşanan "akıl almaz ölüm, yıkım, travma ve acıların" insanlığın kolektif bilincini sorgulaması gerektiğine işaret eden Rajasingham, 32 binden fazla can kaybı, 75 binden fazla yaralının yanı sıra Gazze nüfusunun yüzde 75’nin zorla yerinden edildiğini, konutların yüzde 60’nın zarar gördüğünü söyledi.

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Rajasingham, “Gazze'de sivillerin korunmasının bulunmadığı çok açık.” diyerek, İsrail’in 1 Nisan'da, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) araçlarını vurması sonucu 7 yardım çalışanının hayatını kaybetmesini buna örnek gösterdi.

“Ne yazık ki bu trajik saldırının bu çatışmanın içinde münferit bir olay olduğunu söyleyemeyiz.” diyen Rajasingham, uluslararası insancıl hukuka göre saldırının acilen soruşturulması ve sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulundu.

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Rajasingham, “Tüm üye devletler, diplomatik ve ekonomik baskı, silah ihracatını savaş kurallarına uyma koşuluna bağlama ve cezasızlıkla mücadelede işbirliği yoluyla uluslararası insancıl hukuk ihlallerini önlemek ve durdurmak için güçlerini kullanabilir ve kullanmalıdır.” dedi.

WCK yardım ekibine yapılan saldırı nedeniyle diğer bazı yardım kuruluşlarının da Gazze'de önlem olarak faaliyetlerini durduğuna dikkati çeken Rajasingham, bunun Gazzeliler için zaten kötü olan gıda güvenliği krizini derinleştireceği uyarısında bulundu.

Toplu çocuk ölümleri uyarısı

Uluslararası çocuk hakları savunucusu “Çocukları Koruyun“ (Save the Children) kuruluşu Başkanı Janti Soeripto da toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 220’den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlattı.

Soeripto, yardım çalışanlarının ahlaki ilkeler çerçevesinde Gazze’deki duruma yanıt verdiklerini, Güvenlik Konseyinde temsil edilen üyelerin bunu yapmadığını söyledi.

Aylardır sistematik ve kasıtlı olarak Gazze'ye insani yardım erişiminin engellenmesi nedeniyle çocukların açlık ve susuzluktan öldüğünü belirten Soeripto, “Eğer burada oturup 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocukların isimlerini ve yaşlarını okusam bu 18 saatten fazla sürer. Bu çatışmada öldürülen çocukların toplamı, son 4 yılda dünya genelindeki silahlı çatışmalarda öldürülen çocuklardan daha fazla.” dedi.

Soeripto, Gazze’de 5 yaşın altında 350 bin çocuğun “insan yapımı kıtlık” nedeniyle hayati risk altında olduğunu belirterek, “Gazze'deki bir sonraki toplu çocuk ölümleri kurşunlardan ve bombalardan değil, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanacak. Bu kararsızlık ve eylemsizlik bir seçimdir ve seçimlerin sonuçları vardır.” ifadelerini kullandı.

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