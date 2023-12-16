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Dünya
AA 16.12.2023 00:15

BM: Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbetmesine ilişkin, "Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır." ifadesini kullandı.

BM: Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirinin, "Bildiğiniz gibi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında onlarca gazeteci öldürüldü. İsrail güçlerinin sahada çalışan gazetecilere yönelik sert müdahaleleri devam ediyor. Bugün İsrail güçleri Anadolu Ajansı meslektaşım Mustafa Haruf'u darbetti. İsrail'in sadece görevini yapmak isteyen gazetecilere yönelik sert müdahalelerini nasıl yorumluyorsunuz? Uluslararası hukuka göre bu suç değil mi?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

Vellucci, bu özel durum (İsrail güçlerinin Haruf'u darbetmesi) konusunda bilgisinin olmadığını ancak bu duruma ilişkin, "Çatışmanın tarafları, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygılı olmalı. Gazeteciler ve medya profesyonelleri korunmalıdır. Medya ekipmanları, ofisler ve stüdyolar saldırıların veya misillemelerin hedefi olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama
İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama

İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetti

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

İletişim Başkanı Altun'dan AA foto muhabirini ağır yaralayan İsrail'e tepki
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Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

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