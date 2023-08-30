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Dünya
AA 30.08.2023 21:39

BM, Gabon'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gabon'daki darbe girişimini şiddetle kınadığı duyuruldu.

BM, Gabon'daki darbe girişimini şiddetle kınadı
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, seçim sonuçlarının ciddi ihlallere rağmen açıklanmasını endişeyle karşıladığı aktarıldı.

Guterres'in askeri darbelere güçlü bir şekilde karşı çıktığının altı çizilen açıklamada, "Genel Sekreter Gabon'da seçim sonrası krizi çözmek için başlatılan darbe girişimini şiddetle kınıyor" vurgusu yapıldı.

Antonio Guterres'in tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğu ve taraflara kapsayıcı, anlamlı bir diyalog yürütülmesi çağrısı yaptığı ifade edilen açıklamada, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "BM, Gabon halkının yanındadır" ifadesi kullanıldı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

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