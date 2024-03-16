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Dünya
AA 16.03.2024 00:10

BM Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

BM Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Afganistan oturumunda oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev ve yetkileri değiştirilmeyen kararda, BM'nin Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva ve UNAMA'nın çalışmalarına tam destek verildiği bildirildi.

Kararda, UNAMA, diğer BM ajansları, fonlar ve programlarının Afganistan'da mevcudiyetini sürdürmesinin önemine işaret edildi.

BM Genel Sekreteri'nden Afganistan'daki genel durum hakkında 3 ayda bir rapor sunması talep edilen kararda, UNAMA'nın görev süresi 17 Mart 2025'e kadar uzatıldı.

UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.

Karargahı Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 personeli bulunuyor.

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