Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Blue Origin şirketi insanlı uzay uçuşlarının altıncısını yapıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Blue Origin şirketi altıncı turistik uzay uçuşunu gerçekleştiriyor. 3 dakika yer çekimsiz ortamı tecrübe edecek olan yolcular sonrasında dünya yörüngesine dönecek.
Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, altıncı turistik uzay uçuşunu gerçekleştiriyor.
'NS-22' adı verilen uçuş, ABD'nin Teksas eyaletinden yapılacak. Uzay aracı New Shepard, 6 kişiyi yörüngeye taşıyacak.
Blue Origin şirketi altıncı turistik uzay uçuşunu gerçekleştiriyor. https://t.co/Cdad9VuDVN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2022
6 yolcu yaklaşık 3 dakika yer çekimsiz ortamı tecrübe ettikten sonra dünya yörüngesine dönecek.
Blue Origin, 2000 yılında Jeff Bezos(CEF BEZOS) tarafından kuruldu. İlk insanlı uzay seyahatini geçen yılın Temmuz ayında yaptı.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
Son Haberler
- 17:06
- 17:07
- 16:55
- 16:52
- 16:47
Sıradaki Haber
Myanmar'da yalan haber yaymakla suçlanan Japon muhabir gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz