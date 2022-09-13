Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 00:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Blue Origin roketi düştü
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait Blue Origin firmasının roketi düştü. Fırlatmadan 1 dakika sonra yaşanan arızaya karşı güvenlik sistemi devreye girince kapsül roketten ayrıldı; hasar görmeden yeryüzüne indi. Roket ve kapsülün ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.
ABD merkezli uzay firması Blue Origin'in fırlatma denemesi başarısız oldu. Jeff Bezos'un şirketine ait uzay aracının roketi yaşanan arıza sonucu düştü.
Rokette Texas'tan fırlatıldıktan 1 dakika sonra arıza yaşandı.
Güvenlik sistemi devreye girdi, roketten ayrılan kapsül kendi itiş gücü ile bir süre yol aldıktan sonra yeryüzüne indi. O anları kameralar da görüntüledi.
Firma, dikine inerek yeniden kullanılabilen roketin düştüğünü, kapsülün ise hasarsız kurtarıldığını açıkladı.
Roket, uzayda yapılması planlanan 36 deneyin bulunduğu insansız kapsülü taşıyordu.
Etiketler: ABD
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