Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Rusya'nın haksız ve sebepsiz savaşında Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı.” denildi.

Sözcü Bakan Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.