ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Meksika'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın başkent Meksiko'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştüğünü belirtti.

Price, Blinken'ın, Obrador ile görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile Obrador'un 12 Temmuz'daki görüşmesi ile Kuzey Amerika halkına daha müreffeh ve güvenli bir gelecek sağlama konusundaki ortak fikir birliğinin ele alındığını açıkladı.

Blinken, Obrador'a, Meksika'nın Amerikalar Zirvesi'nde verdiği taahhütler, fentanile karşı ortak mücadele ve Amerika kıtasındaki düzensiz göçü insani bir şekilde ele almak için devam eden iş birliği ve çabalar için teşekkür etti.

Productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. pic.twitter.com/0jxzTeJamq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2022

"Verimli ve samimi bir toplantı"

Obrador ile Blinken, iklim kriziyle mücadele kapsamında, temiz enerjiye ve elektrikli araçlar, güneş enerjisi teknolojileri ile yarı iletkenler gibi gelişen teknolojilere yatırımı ele aldı.

Aralıkta, ABD ile Meksika'nın diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 200. yılının kutlanacağını belirten Blinken, ortak öncelikleri ilerletme yolunda, Meksika'nın ekonomi, güvenlik ve göç konularındaki iş birliği dolayısıyla ABD'nin derin takdirini yineledi ve iki halkı birbirine bağlayan derin kültürel, tarihi ve ekonomik bağlara değindi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador da Twitter hesabından Blinken ve ABD Hazine Bakanı Gina Raimondo ile fotoğrafını paylaşarak, yaptığı görüşmeye ilişkin "Verimli ve samimi bir toplantı" değerlendirmesinde bulundu.

Meksikalı mevkidaşıyla görüştü

Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD-Meksika Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısı için bu ülkeye giden Blinken'ın başkent Meksiko'da, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüştüğünü de belirtti.

Price, Blinken'ın Ebrard ile fentanil üretimi ve ticaretinin ortak tehdidi, göç ve koruma taahhütlerine ilişkin Los Angeles Deklarasyonu'nun uygulanması dahil olmak üzere göçün güvenli, düzenli ve insani bir şekilde ele alınması ve ortak ekonomik çıkarları geliştirmek gibi konuları görüştüğünü bildirdi.

Haiti halkının desteklenmesi için bölgesel çabaları görüşen Bakanlar, ayrıca Birleşmiş Milletler'i daha etkili hale getirmek için Meksika ile ABD'nin işbirliğine devam edeceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Her yıl milyonlarca düzensiz göçmen ABD'ye girmeye çalışıyor

Geçen yıl haziran ayında ABD'nin ev sahipliğini yaptığı Amerikalar Zirvesi'nde imzalanan ve bağlayıcılığı bulunmayan Los Angeles Deklarasyonu, yasal göç yollarının genişletilmesi, göçmenlerin entegrasyonunun desteklenmesi, göç yönetimine yatırım yapılması ve kitlesel göç hareketleri ile insanları göçe zorlayan krizlerin çözümüne ilişkin hususları kapsıyor.

Geneli Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere, her yıl milyonlarca göçmen, yeni bir hayat arayışıyla çoğu zaman karavanlarla geldikleri Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla geçmeye çalışıyor.

Ekim 2021'den bu yana ABD'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1,7 milyonun üzerinde.