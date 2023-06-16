Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.06.2023 21:39

Blinken, Çin ziyareti öncesi "iletişim ve işbirliği" vurgusu yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e yapacağı seyahatteki öncelikli üç hedefini, "iletişimde devamlılık, ABD çıkarları ve küresel konularda potansiyel işbirliği" olarak sıraladı.

Blinken, Çin ziyareti öncesi "iletişim ve işbirliği" vurgusu yaptı
[Fotograf: AA]

Blinken, başkent Washington'da Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, iki ülkenin de çok önemsediği Çin ziyaretiyle ilgili soruları cevapladı.

Blinken, "Pekin'de üst düzey yetkililerle bir dizi toplantı yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Çin ziyaretinde ele almak istediği konuları aktaran Blinken, "Gezinin ilk olarak üç hedefi var. İletişimi açık tutmak ve güçlendirmek. İkincisi, ABD çıkarlarını ve değerlerini ilerletmek. Üçüncüsü, ulus ötesi zorluklar, küresel ekonomik istikrar, yasa dışı sentetik uyuşturucular, ülkemizin çıkarlarının uyuştuğu ve dünyanın geri kalanının bizden işbirliği yapmamızı beklediği iklim ve küresel sağlık konularında işbirliği potansiyelini keşfetmek." ifadelerini kullandı.

Blinken, Çin ile yaşanan yoğun rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamak için "sürekli diplomasi"nin gereğini vurgulayarak, "Dünyanın hem ABD'den hem de Çin'den beklediği şey bu." ifadesini kulandı.

ABD ile ortaklık vurgusu

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ise ABD ve Singapur arasındaki "mükemmel, uzun süreli, yakın ve istikrarlı ortaklığa" vurgu yaptı.

Balakrishnan, ABD ile "ilerletilmiş ve güncellenmiş iklim ortaklığına" değinerek, iki ülkenin Güneydoğu Asya'daki bölgesel enerji geçişi de dahil olmak üzere beş alanda işbirliğine odaklanacağını söyledi.

Singapur'un 5 bin 700'den fazla ABD'li şirkete ev sahipliği yaptığını gündeme getiren Balakrishnan, "Singapur'un ne kadar küçük olduğunu düşünürseniz, bu istatistik daha da dikkati çekici hale geliyor." dedi.

ABD ve Singapur, uluslararası politikada Rusya, İran, Çin ve Myanmar'a karşı tutumlarında ortak duruş sergiliyor.

ETİKETLER
Çin ABD İletişim
Sıradaki Haber
Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 1850'den beri en yüksek seviyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
ABD'de milyonlarca kişinin kimlik bilgileri siber saldırıda çalındı
22:22
Fransa'da 5,3 büyüklüğünde deprem
22:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere başarılar diledi
22:16
Zelenskiy, Afrikalı liderlerden oluşan barış inisiyatifi heyetiyle görüştü
22:01
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, terör örgütü PKK'yı kınadı
21:10
Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 1850'den beri en yüksek seviyede
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haydarpaşa Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haydarpaşa Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ