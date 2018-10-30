Birleşmiş Milletlerden Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan'a, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya uluslararası bağımsız uzmanların da dahil edilmesi ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun açıklanması çağrısında bulundu.

Bachelet, yazılı açıklamasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti için "şok edici küstah suç" nitelemesini yaptı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Bachelet, suçluların da hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bachelet, soruşturmanın "politik kaygılardan arındırılması için" uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Türk ve Suudi makamlarının Kaşıkçı cinayetinde adı geçen faillerin soruşturulması ve kovuşturulması yönündeki adımlarını memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Adli muayene ve otopsinin bir cinayetin aydınlatılmasında "hayati unsurlar" olduğuna dikkati çeken Bachelet, "Suudi yetkilileri, daha fazla gecikme olmadan ve kaçamak cevap vermeksizin (Kaşıkçı'nın) cesedinin nerede olduğunu ortaya çıkarmaya çağırıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatını veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli işbirliğini yapma sözü verirken, Riyad'daki başsavcılık cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA