Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı, milyonlarca Müslümanı kuşatma altına aldı. Başta Müslüman ülkeler olmak üzere Dünya tepki gösterdi ancak Birleşik Arap Emirlikleri bir skandala imza attı.

Hindistan tepki çeken Keşmir kararının ardından Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ödüllendirildi. Abu Dhabi'yi ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek sivil nişanı "Zayed Nişanı" takdim edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Keşmir krizinde daha önce de Hindistan'ın yanında yer almıştı. Ülkede yayın yapan Emirati Gazetesi, Hindistan'ın Keşmir adımıyla "istikrar ve barışı teşvik edeceğine" yönelik bir rapor yayınlamıştı.

Kaynak: TRT Haber