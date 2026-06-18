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Dünya
AA 18.06.2026 09:27

Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Sibirya'da mezarlıklardaki kalıntılardan elde edilen DNA örneklerine göre, bilinen en eski veba salgını yaklaşık 5 bin 500 yıl önce görüldü.

Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

CNN'in haberine göre, bilim insanları, Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bakteri tipi tespit etti.

Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta, belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırdı.

Kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri, mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koydu.

Bilim insanları daha önce vebanın 3 bin 800 yıl önce başladığını değerlendirirken, söz konusu bulgular sayesinde hastalığın tahmin edilenden çok daha erken, 5 bin 500 yıl önce başladığını belirledi.

Uzmanlar, elde edilen bulguların vebanın insanlardaki kökenine ilişkin bugüne kadar tespit edilen en eski kanıtlar olabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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