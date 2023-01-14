Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 02:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bild gazetesi, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'in istifa edeceğini iddia etti
[Fotograf: Reuters]
Alman Bild gazetesi, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifaya hazırlandığını öne sürdü.
Almanya'da Aralık 2021 yılında kurulan koalisyon hükümeti, ikinci kabine üyesini kaybetmek üzere.
Alman Bild gazetesinin iddiasına göre, Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etmeye hazırlanıyor. Lambrecht, kabinenin başarısız bakanları arasında gösteriliyor.
Alman Bakan, oğlunu Alman ordusuna ait helikopterle seyahate götürmesi ve yılbaşında havai fişekler patlarken Ukrayna mesajı vermesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Lambrecht, Alman ordusundaki ekipman eksikliğini gidermedeki başarısızlığı nedeniyle de tepki toplamıştı.
Etiketler: Almanya
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