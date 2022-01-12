ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison ile yaptığı söyleşide tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, "Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranı ile hemen hemen herkesi bulacak." uyarısında bulundu.

Koronavirüse karşı aşılanmış kişilerin de hastalığa yakalanacağını söyleyen Fauci, "Bazı istisnalar haricinde, aşılı kişilerin hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük olacak" görüşünü paylaştı.

ABD vaka rekoru kırıyor

ABD'de Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık 62'si COVID-19'a karşı her iki doz aşısını da olmuş durumda.



