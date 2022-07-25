Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın neredeyse tüm COVID-19 semptomlarını atlattı
[Fotograf: Reuters]
COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği duyuruldu.
Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.
Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 4 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın semptomları şu anda neredeyse tamamen bitti" ifadesini kullandı.
Biden'ın şu anda sadece hafif burun tıkanıklığı ve minimal seviyede ses kısıklığı şikayeti olduğunu kaydeden O'Connor, Biden'ın tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiğini aktardı.
Etiketler: Joe Biden ABD Koronavirüs
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