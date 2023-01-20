Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı'na destek mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e teşekkür mahiyetinde bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabındanYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ABD Başkanı Joe Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."
Prime Minister Ardern, the U.S.-New Zealand partnership is stronger than ever, thanks in large part to your leadership.— President Biden (@POTUS) January 19, 2023
Your stewardship in advancing a free and open Indo-Pacific was crucial – I look forward to deepening our nations’ ties for generations to come. pic.twitter.com/ePqlP3uRJm
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını ifade etmişti.
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