Twitter hesabındanYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ABD Başkanı Joe Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."

Prime Minister Ardern, the U.S.-New Zealand partnership is stronger than ever, thanks in large part to your leadership.



Your stewardship in advancing a free and open Indo-Pacific was crucial – I look forward to deepening our nations’ ties for generations to come. pic.twitter.com/ePqlP3uRJm