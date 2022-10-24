Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
[Fotograf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili anketlere bakıldığında Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiğinin" görüldüğünü ancak henüz hiçbir şey için geç olmadığını söyledi.
Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil" ifadesini kullandı.
Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.
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