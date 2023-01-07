6 Ocak 2021'de Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.

14 kişiye Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası takdim edildi

Başkan Biden, 2020'deki seçimlere ilişkin faaliyetleri ve 6 Ocak Kongre baskınına karşı verdikleri mücadeleden ötürü aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası'nı takdim etti.

Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Tarih isimlerinizi ve cesaretinizi hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.