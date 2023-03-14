Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, ocak ayında toplu silahlı saldırının gerçekleştiği California'daki Monterey Park'ı bugün ziyaret edecek Biden, burada duyuracağı başkanlık kararnamesiyle ülkede silahlı şiddetin önüne geçilmesi için atılacak bir dizi adımı devreye sokacak.

Başkanlık kararnamesi ile Biden idaresi, silah satışı öncesi yapılan özgeçmiş kontrollerinin sayısının artırılması, "kırmızı bayrak" yasalarının etkin kullanımı ve silah endüstrisini sorumlu tutma çabaları hakkındaki yasama faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Kararname kapsamında, silah satışında kapsamlı özgeçmiş kontrolleriyle ilgili yasanın geçirilmesi için Kongreye çağrı yapan Biden, ayrıca bu uygulamayı ihlal edenlerin cezalandırılması için de Adalet Bakanlığına talimat verdi.

Tehlike arz eden durumlarda "kırmızı bayrak" emirlerinin uygulanması, bu konuda halkın farkındalığının artırılması ve silahların güvenli bir şekilde saklanmasına ilişkin çalışmaların artırılmasını hedefleyen kararname ile ayrıca silahların nakliye sırasında kaybolması veya çalınmasının engellenmesi için Biden, Ulaştırma Bakanlığını talimatlandırdı.

Federal ateşli silah yasalarını ihlal ettiği belirtilen ateşli silah satıcılarının teftişine ilişkin kayıtların kamuya açılmasının bu kapsamda doğru bir adım olacağını savunan Biden yönetimi, ayrıca Federal Ticaret Komisyonunu (FTC) silah üreticilerinin reşit olmayanlara nasıl silah pazarladığını ortaya koyan kamuya açık bir rapor yayımlamaya teşvik etti.

Silah şiddetinden kurtulanlar, kurbanlar ve hayatta kalanların aileleri, silahlı şiddete ilk müdahale edenler ve silahlı şiddetten etkilenen topluluklar için federal desteğin iyileştirilmesi de hedefler arasında yer aldı. Kararnamede, bu kapsamda atılabilecek bir dizi adıma yer verildi.

Bunların yanı sıra Biden, metal detektörler tarafından tespit edilemeyen ateşli silahların üretimini önlemek için ve Aralık 2023'te sona erecek 1988 tarihli Tespit Edilemez Ateşli Silahlar Yasasının modernize edilmesi için Kongre'ye ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

ABD'nin Los Angeles kentinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park'ta 21 Ocak akşamı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Biden'ın, bugün Monterey Park'ta silahlı saldırıların önlenmesi konusunda atacakları adımlar hakkında yeni kararnamesini de duyuracağı bir konuşma yapması bekleniyor.