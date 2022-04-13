Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede savunma ve mali yardımları gündeme geldi, 2 lider Rusya'ya karşı yaptırımları artırma konusunda anlaştı.

Biden, "Zelenskiy ile konuştum ve Ukrayna'ya ek 800 milyon dolarlık silah, mühimmat ve diğer güvenlik yardımı yapacağımızı söyledim" dedi.



Rusya'nın Donbas bölgesindeki saldırıları yoğunlaştırmaya hazırlandığını söyleyen Biden, Ukrayna'ya askeri destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Askeri yardım paketinin içeriğinden bahsetti.



"Bu yeni askeri yardım paketi, halihazırda sağladığımız oldukça etkili silah sistemlerinin birçoğunu ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda başlatmasını beklediğimiz daha geniş saldırıya karşı kullanabikeceği yeni askeri desteği içerecek. Bu yeni yetenekler arasında topçu sistemleri, topçu mermileri ve zırhlı personel taşıyıcıları yer alıyor."



Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerle önemli askeri destek transferini kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.



"Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefikleri ile ortaklarının Ukrayna'ya sağladığı istikrarlı silah tedariki, Rus işgaline karşı mücadelesini sürdürmede kritik önem taşıyor. Putin'in Ukrayna'yı fethetmek ve kontrol etmek için ilk savaşında başarısız olmasına yardımcı oldu."