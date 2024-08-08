Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2024 17:35

Biden, Trump seçimi kaybederse barışçıl bir devir teslim süreci olacağını düşünmüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerde yenilmesi halinde yönetim devir teslim sürecinin barışçıl şartlar altında geçeceğinden "hiç emin olmadığını" belirtti.

Biden, Trump seçimi kaybederse barışçıl bir devir teslim süreci olacağını düşünmüyor
[Fotograf: Reuters]

Biden, Amerikan CBS News'a verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmediği takdirde "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." sözlerini hatırlatarak, "Söylediklerinde ciddi. Onu ciddiye almıyoruz ama o dediklerinde gayet ciddi." ifadesini kullandı.

Trump'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerinde kaybetmesi durumunda yönetimin barışçıl şekilde devredileceğinden "hiç emin olmadığını" kaydeden Biden, "Ülkenizi sadece kazandığınız zaman sevemezsiniz." dedi.

Trump, başkan seçilmezse ABD'de "ekonomik kıyım" olacağını savunmuştu

Trump, martta Ohio eyaletindeki konuşmasında, başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." demişti. Eski Başkan'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt da Trump'ın "kıyım" ifadesiyle Biden'ın politikalarının ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtmişti.

Öte yandan, Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer, bu ifadelerle Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etmişti.

ETİKETLER
Joe Biden Donald Trump
Sıradaki Haber
Lübnan: İsrail gerilimi tırmandırarak Biden'ın Gazze'de ateşkes girişimini bozmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:38
SİBERAY'dan önemli uyarılar
19:42
Su buharlaşınca göl beyaza büründü
19:08
Bingöl'de orman yangını: Alevler yerleşim alanına ulaştı
19:04
BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı
18:35
Şırnak'ta görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
18:25
İstanbul'da yolun çökmesi sonucu minibüsün tekeri çukura düştü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
FOTO FOKUS
Roblox bağımlılığına karşı öneriler
Roblox bağımlılığına karşı öneriler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ