ABD Başkanı Joe Biden yarın başlayacak G7 Zirvesine katılmak için bulunduğu İngiltere'nin Cornwall kasabasında yaptığı konuşmada, ABD'nin küresel aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmasından önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Biden, ABD ve İngiltere ilişkilerinin ve iş birliğinin önemini vurguladı.

"Dünyada insanların acı çektiğini görüyoruz"

ABD'nin COVID-19'a 600 bin kurban verdiğini belirten Biden, "Biz trajediyi biliyoruz, aynı şekilde iyileşmeyi de biliyoruz. ABD'deki yetişkinlerin yüzde 64'ü şu anda en az 1 doz aşı almış durumda" dedi.

Biden, ABD'deki aşılama çalışmaları sayesinde salgının başından bu yana en az günlük can kaybı sayısına ulaştıklarını ve ekonominin de büyük bir hızla iyileştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Başkanlığımın başından bu yana küresel çapta virüs için neler yapmamız gerektiğini de inceliyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz ve insani zorunluluğumuz. Kurtarabildiğimiz kadar çok hayatı kurtarmalıyız. Dünyada insanların zarar gördüğünü ve acı çektiğini görüyoruz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz."

100 düşük ve orta gelirli ülkeye aşı bağışı

Salgının dünyanın başka bölgelerinde devam ederken ABD'nin de güvende olmayacağına işaret eden Biden, "ABD, yarım milyon doz Pfizer aşısı satın alarak bunu yaklaşık 100 düşük ve orta gelirli ülkeye bağışlayacak" bilgisini paylaştı.

Biden bu aşıların kargolanmasının bu yıl ağustos ayında başlayacağını, yıl sonuna kadar 200 milyon dozunun dağıtılacağını kalan 300 milyon dozun da 2022 ortasına kadar dağıtılmış olacağını söyledi.

Hedef, haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşmak

ABD yönetimi, haziran sonuna kadar dünyaya 55 milyonu AstraZeneca, 25 milyonu ise Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson and Johnson olmak üzere 80 milyon aşı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden, 3 Haziran'da dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programının detaylarını açıklayarak, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek" dedi.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

ABD'nin AstraZeneca aşısını diğer ülkelere göndermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), bu aşının kullanımına onay vermesi gerekiyor.