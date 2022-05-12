Biden, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliği yaptığı ve çevrim içi düzenlenen 2. COVID-19 Zirvesi'nde açılış konuşmasını yaptı.

2021 Eylül'de yapılan 1. COVID-19 Zirvesi'nden bu yana alınan yoldan son derece memnuniyet duyduğunu belirten Biden, o tarihten bu yana 213 ülkeye 500 milyon COVID-19 aşısı dağıttıklarını aktardı.

Biden, salgının henüz bitmediğinin ve hala mücadele edilecek birçok şey olduğunun altını çizerek, "Bugün ABD'de çok trajik bir kilometre taşına ulaştık. 1 milyon kişi COVID-19'dan öldü, ailelerin sofrasında 1 milyon sandalye boş kaldı. Bu kayıpların hiçbirinin yeri doldurulamaz." dedi.

Dünya Bankası bünyesinde küresel sağlık güvenliği fonu kurulacak

Hem COVID-19'un yenilmesi hem de gelecekteki salgınların önlenmesi adına ABD'nin kendi üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Biden, "ABD'nin kritik COVID-19 sağlık teknolojilerini DSÖ COVID-19 Teknoloji Erişim havuzu üzerinden dünya ile paylaşacağını duyuruyorum. Birçok COVID-19 aşısında kullanılan protein teknolojisi de dahil ABD hükümetinin mülkiyetindeki sağlık teknolojilerini herkese açık hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Biden, hızlı testler ve antiviral tedavilere erişimin kolaylaştırılması için de yeni bir pilot program oluşturacaklarını belirterek, "Dünya Bankası bünyesinde 450 milyon dolar tohum yatırımla bu yaz bir küresel sağlık güvenliği fonu kuracağız. Bu fonun kurulmasındaki öncü rolleri için Endonezya ve İtalya'ya teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.