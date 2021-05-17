ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Tünelin sonundaki ışık her geçen gün büyüyor"

Ülkedeki aşılama çalışmaları sayesinde 50 eyaletin tamamındaki vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Biden, "Bu, virüse karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmez. Ancak tünelin sonundaki ışık her geçen gün büyüyor" dedi.

Joe Biden, hala aşılarını yaptırmamış kişilerin de bir an önce aşı olması gerektiğini belirterek, "Aşı programımız, dünyada lider konuma yükseldi. Bugün, dünyaya yardım etmek için ek adımlar atıyoruz" diye konuştu.

"4 milyondan fazla AstraZeneca aşısını dünya ile paylaştık"

Virüs tüm dünyada kontrol altına alınana kadar ABD'nin güvende olamayacağına işaret eden Biden, şunları söyledi:

"Mart ayında 4 milyondan fazla AstraZeneca aşısını dünya ile paylaştık. Nisan sonunda da 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacağımızı duyurduk. Bu aşı, ABD'de henüz onaylanmadı."

Biden, ABD'de üretilen bütün AstraZeneca aşılarının dünya ile paylaşılacağının altını çizerek, "Ayrıca bugün Moderna, Pfizer ve Johnson and Johnson aşılarının da dünya ile paylaşılacağını duyuruyorum. Haziran sonuna kadar tüm Amerika'yı korumaya yetecek kadar aşımız olacak. Gelecek 6 hafta içinde ekstra 20 milyon dozu da dünya ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

COVID-19 salgınının bitirilmesi için uluslararası alanda da adımlar atılacağını dile getiren Biden, bu konudaki programlarını, gelecek ay katılacağı G7 Zirvesi'nde açıklayacak.