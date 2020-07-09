Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
Beyaz Saray'da pazartesi günü ve dün düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi endişeye yol açtı.
ABD'de vaka sayıları son günlerde rekor seviyeye ulaşırken, Beyaz Saray basın ekibinde de Covid-19 alarmı verildi.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi ve çarşamba günü düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Söz konusu muhabirin kimliği saklı tutulurken, bu kişinin Beyaz Saray'da bulunduğu sürede maske taktığı ve hastalık belirtisi göstermediği aktarıldı.
Beyaz Saray'da Covid-19 önlemleri çerçevesinde sadece belirli basın kuruluşlarında çalışan muhabirlerin yerleşkeye girmesine izin veriliyor ve yerleşkeye gelen muhabirlere günlük olarak Kovid-19 testi yapılıyor.
Etiketler: beyaz saray koronavirüs abd muhabirSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 23:18
Sıradaki Haber
Trump'ın eski avukatı Cohen tekrar gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz