Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

John Kirby, Washington'daki brifingte Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ya yönelik yürüttüğü operasyonlara değindi. Türkiye'nin terör saldırılarının mağduru olduğunu vurguladı. "Türkiye'nin teröre karşı kendisini ve sınırlarını koruma hakkı var." dedi.

Beyaz Saray'dan geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı'na destek açıklaması gelmişti.

John Kirby, Türkiye'nin güney sınırında "terör tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu belirtmişti.