Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmayacağız
[Fotoğraf: AA]
Beyaz Saray, ABD'nin Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri ile ilgili endişeleri olduğunu ancak bu ülkeye silah satışının durdurulması konusunun şu anda gündemde bulunmadığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurma konusunda herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Bu konu şu anda gündemde değil. Suudi Arabistan ile uzun yıllara dayanan bir ilişkimiz var. İnsan hakları ve birçok diğer konudaki endişemizi Suudi Arabistan'a söyledik. Suudi Arabistan ile ABD'nin çıkarına olan güvenlik ilişkimiz var."
"Masum insanların ölümüne yol açan her olay trajedidir"
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Psaki, "Masum insanların ölümüne yol açan her olay trajedidir. Bu konuda duyarlıyız." dedi.
Etiketler: Suudi Arabistan Yemen Beyaz Saray ABD
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