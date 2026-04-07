Beyaz Saray, Pakistan'ın ABD'ye yaptığı "süreyi 2 hafta uzatma" çağrısına yanıt verecek

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

Konuyla ilgili New York Times'a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın "süreyi 2 hafta uzatma" çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu aktararak, "Bu konuda bir cevap verilecek." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'a "İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatması", İran yönetimine ise "Hürmüz Boğazı'nı 2 hafta süreyle açması" çağrısında bulunmuştu.