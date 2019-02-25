Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı gruplar arasında bu ay imzalanan anlaşma gereğince, ülkesinin OAC'da istikrar ve barışın sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Meclis Başkanı Musa Lavran, başkent Hartum'da bir araya geldi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Meclis Başkanı Lavran, görüşmede, ülkesinin silahlı gruplarla Hartum'da imzaladığı barış ve uzlaşı anlaşmasının uygulanması konusunu ele aldıklarını belirtti.

Sudan'ın, Orta Afrika'nın yanında yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Lavran, bu ülkenin ayrıca Afrika'daki tüm sorunların çözülmesi ve kıtaya barış gelmesi için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etti.

Beşir de OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında bu ay imzalanan anlaşma gereğince, ülkesinin OAC'da istikrar ve barışın sağlanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Meclis Başkanı Musa Lavran, barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ve verdiği destek için Sudan hükümetine ülkesinin teşekkürlerini iletmek üzere perşembe günü başkent Hartum'a gelmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen barış görüşmelerinde ön anlaşma 5 Şubat'ta Hartum'da, nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta OAC'da imzalanmıştı.

OAC Krizi

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti.

Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden OAC, zengin elmas, altın ve uranyum yataklarına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA