Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.01.2024 20:50

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı
[Fotograf: AA]

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mehringplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1500 gösterici, Filistin'e destek mesajları verdi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail terör devletidir", "Çocuk katli cinayettir", "Scholz neden susuyorsun?", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "Masum insanları öldürmeyi durdurun", "Başbakan Scholz, Dışişleri Bakanı Baerbock ne zaman kana doyacaksınız?", "Alman politikacılar Filistin'e sessiz, sağır ve kör", "Gazze'de işgale son verin" ve "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Yasemin Acar, yürüyüşün bir bölümünde "Siyonizm faşisttir. Siyonistler bebek katilidir." dediği için gözaltına alındı.

Acar'ın polis tarafından alıkonulduğu süre boyunca yürüyüş durduruldu.

Kimlik tespitinin ardından bırakılan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Almanya, Gazze'de olanları görmezden geliyor, duymak istemiyor. Ben de sözlerim nedeniyle halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlamasıyla kısa süreliğine alıkonuldum. Alman devleti için tehdit görüldüm." dedi.

İngiliz halkı Gazze'de ateşkes çağrısıyla sokaklara çıktı
İngiliz halkı Gazze'de ateşkes çağrısıyla sokaklara çıktı

Gösteriye katılan doktor Ahmed Muhaisen de Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen saldırılara son verilmesi için seslerini yükseltmek üzere bir kez daha sokaklarda olduklarını söyledi.

Muhaisen, 22 binden fazla insanın öldürüldüğünü, 70 binin üzerinde yaralı olduğunu ve Gazze'deki evlerin yüzde 80'inin yerle bir edildiğini dile getirdi.

Gazze'de gıda, tıbbi malzeme ve hastaneye ihtiyaç olduğunu belirten Muhaisen, "Tek bir hastane bile düzgün çalışmıyor. Dolayısıyla artık insani yardım gerekiyor ve biz burada Almanya'dayız. Almanya demokratik bir ülke, Almanya savaşın ne demek olduğunu zaten biliyor, bu kanlı savaşı derhal durdurmak ve sona erdirmek ve barış için çaba sarf etmeli." diye konuştu.

Muhaisen, Almanya'nın dünyada her düzeyde bir ağırlığı olduğunu, bu rolünü de barışı sağlamak için kullanması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Almanya Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
FKÖ: Gazze'nin geleceğini İsrail değil, Filistin halkı belirleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
İsrailli esirin annesi: Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı
20:51
Hakkari'de terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
20:36
FKÖ: Gazze'nin geleceğini İsrail değil, Filistin halkı belirleyecek
20:24
Küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti
20:21
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
20:28
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ