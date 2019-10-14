Fransızca yayın yapan Le Premiere kanalına konuk olan Belçika Federal Savcısı Frederic Van Leeuw, Avrupalı DEAŞ'lıların vatandaşları oldukları ülkelere geri dönme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Belçika'daki terör saldırısı da geri dönenler tarafından gerçekleştirilmişti"

Van Leeuw, Avrupalı DEAŞ'lıların artık terör örgütü YPG'nin önceliği olmadığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Durum kontrolden çıkmış durumda. DEAŞ'lıların kaldığı kamplar, belki bize büyük rahatlık sağlıyordu ancak tutuklular için adeta bir cehennemdi. Radikalize olmuş kişileri kontrol altında tutmak da kolay değil."

Söz konusu kişilerin Belçika'ya geri dönebileceğine işaret eden Van Leeuw, "Unutmamamız gerekiyor ki Belçika'daki terör saldırısı da geri dönenler tarafından gerçekleştirilmişti" dedi.

Kaynak: AA