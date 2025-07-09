Açık 35.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Belga News 09.07.2025 16:04

Belçika'da yüzlerce göçmen çocuk kayboldu

Belçika’da 2024 yılı boyunca 774 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu. Bu kayıplardan en az 101’i “özellikle endişe verici” olarak değerlendirildi. Söz konusu veriler, Groen Partisi milletvekili Matti Vandemaele’in talebi üzerine açıklandı ve De Standaard gazetesinde yayımlandı.

Belçika'da yüzlerce göçmen çocuk kayboldu

2024’te kaybolan çocuklardan yalnızca 246’sı bulunabildi. 500’den fazlasına ise hâlâ ulaşılamadı. Bu kayıplardan 101’i, çocuğun 13 yaşından küçük olması, son olarak güvensiz bir yerde ya da şüpheli kişilerin yanında görülmesi ya da fiziksel/psikolojik engeli bulunması gibi nedenlerle “özellikle endişe verici” sınıfına alındı.

Benzer kayıp sayıları 2023 yılında da kayda geçmişti.

"Devlet bu çocukları koruyamıyor"

De Standaard’a konuşan Vandemaele, “Bir yetişkinin rehberliği olmadan kaçmak zorunda kalan çocuklar son derece savunmasızdır. Devletimizin bu çocukları koruyamaması büyük bir başarısızlıktır,” dedi.

Toplamda 2 bin 200’ü aşkın kayıp çocuk

Mültecilere destek veren Vluchtelingenwerk Vlaanderen isimli ağ, son yıllarda Belçika’da toplam 2.241 refakatsiz mülteci çocuğun kaybolduğuna dikkat çekti.

Vandemaele, bu çocuklar ülkeye ilk geldiklerinde bir vasi atanması ve uygun desteklerin sunulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca çocukların sokaklarda başıboş dolaşmaması için, özel destek sağlayan bireysel konaklama merkezlerinin açılmasını önerdi.

Avrupa çapında eylem planı çağrısı

Vandemaele, Belçikalı çocuk hakları kuruluşu Child Focus’un daha önce dile getirdiği öneriye atıfla, kayıpların önlenmesine yönelik Avrupa düzeyinde bir eylem planı geliştirilmesini de talep etti.

“Kaçak bir çocuk yeni bir güvenli yuva arar. Ancak çoğu zaman bulduğu şey; istismar, sömürü ya da suç kurbanı olma riski” diye konuştu.

ETİKETLER
Belçika Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
16:02
İletişim Başkanlığı orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
15:51
Kahramanmaraş'ta iskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti
15:41
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi
15:23
AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ