Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 32 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 259 olduğu bilgisi paylaşıldı.

COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 299 artarak 56 bin 810'a çıktığı aktarılan açıklamada, 25 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 237'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.