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Belçika'da vaka sayısı 57 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 299 artarak 56 bin 810'a ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 32 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 259 olduğu bilgisi paylaşıldı.
COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 299 artarak 56 bin 810'a çıktığı aktarılan açıklamada, 25 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 237'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını BelçikaSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:01
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