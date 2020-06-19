Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin oğlu 24 saatte 20 kişinin COVİD-19 nedeniyle hastaneye kaldırdığı, 27 kişinin taburcu olduğu bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakımdanindeki hasta sayısının 5 azalarak 55'e düştüğü belirtildi.

COVİD-19 vaka sayısının son saatte 128 artarak 60 bin 476'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 695'e yükseldi. Bu yüzde yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.