Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da son 24 saatte 128 yeni COVİD-19 vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVİD-19) vaka sayısı son 24 saatte 128 artarak 60 bin 476'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 9 bin 695'e yükseldi.
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin oğlu 24 saatte 20 kişinin COVİD-19 nedeniyle hastaneye kaldırdığı, 27 kişinin taburcu olduğu bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakımdanindeki hasta sayısının 5 azalarak 55'e düştüğü belirtildi.
COVİD-19 vaka sayısının son saatte 128 artarak 60 bin 476'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Bu ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 695'e yükseldi. Bu yüzde yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
Son Haberler
- 12:47
- 12:47
- 12:46
- 12:40
- 12:39
Sıradaki Haber
Afrikalılar, Viktorya Gölü'nün sömürge adının değişmesini istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz