17 Mayıs'tan bu yana güvenlik güçlerince aranan 46 yaşındaki Conings'in cesedinin Hoge Kempen Ulusal Parkı'nın ormanlık Dilserbos bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Conings'i bulmak için çoğunlukla ormanlık alanda operasyon yürütülmüş, aşırı sağ eğilimleri bulunan birçok kişinin evinde de aramalar yapılmıştı.

Belçika ordusuyla Irak, Bosna, Afganistan gibi bölgelerde bulunan özel eğitimli Conings, arkasında veda mektupları bırakarak firar etmişti. Ordudan anti tank roketleri, ağır makinalı silahlar çalarak kaybolan Conings'in, mektuplarından birinde "insanların hayatına yön veren virologlar ve siyasetçilerden kurtulmak" istediğini yazdığı belirtilmişti.

Belçika'nın salgın tedbirlerinde imzası bulunan virolog Marc Van Ranst ve ailesi, bu tehdit üzerine güvenli bir yere götürülmüştü.

Firari askerin ayrıca daha önce bir arkadaşına bir camiye saldırı düzenlemekten bahsettiği ortaya çıkınca, Conings'in bulunabileceği bölgedeki camilerde güvenlik önlemleri alınmıştı.