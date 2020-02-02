Belçika'da bıçaklı saldırı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere'deki bıçaklı saldırının şoku atlatılmadan bir saldırı haberi de Belçika'dan geldi. Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İngiltere'de Londra'nın güneyindeki Streatham'da bıçaklı saldırı meydana gelmiş, saldırgan polis tarafından öldürülmüştü.
Etiketler: Gent bıçaklı saldırı BelçikaSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 21:52
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