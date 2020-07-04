6 ay önce Belçika temyiz mahkemesi, ülkenin Flaman bölgesindeki iki fakültede başörtüsü takma yasağını onayladı ve bu ayın başlarında bir mahkeme, davanın yeniden açılması için hiçbir neden bulunmadığına karar verdi.

Belçika'daki birçok üniversite böyle bir hamle yapmaya niyetlerinin olmadığını belirtmelerine rağmen, karar diğer okullar ve üniversiteler için emsal teşkil etme anlamına geliyor.

Belçika'da öğrenci olan Esra Ucan, kolejlere ve üniversitelere böyle bir yasak getirme imkânı vererek, bir adım daha ileri gidildiğini, istedikleri şekilde giyinme özgürlüğünü imkansız hale getirdiğini söylüyor.

Yazar Othman El Hammouchi ise İslam karşıtlığının Belçika'da tamamen normalleştiğini, Belçika’nın, aslında liberal Batı ülkelerinin ortasında gerici bir ada olduğu hissini şiddetlendirdiğini söylüyor.

Belçika'daki Müslüman kadınlar, Avrupa'daki en yüksek işsizlik oranlarından birine sahipler.

Aktivistler, söz konusu yasaların ayrımcı olduğunu, İslam karşıtı bir iklim yarattığını ve Müslüman kadınların izolasyonuna yol açacağını söyleyen bir sosyal medya kampanyası başlatarak, hafta sonu için bir gösteri planladılar



