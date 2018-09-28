  • 28 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.034
    EURO 6.995
  • BIST 99568.16
    ALTIN 230.281
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Belçika Savunma Bakanlığı Google'a dava açacak

Belçika Savunma Bakanlığı Google'a dava açacak

Belçika Savunma Bakanlığı, uygulamalarında ülkedeki askeri alanlara karartma uygulamayarak güvenlik zaafiyeti oluşturduğu gerekçesiyle Google'a dava açacağını duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Belçika Savunma Bakanlığı Googlea dava açacak

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve Google Earth uygulamalarında karartılmasını talep etti.

Belçika'nın mahremiyet hukuku kapsamında iki yıl önce Google'a illettiği bu talebin yerine getirilmediği kaydedildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Savunma Bakanlığı, Google, dava, Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER